Киев, 3 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Украина настаивает на «безоговорочном выводе» подразделений Вооружённых сил России с территории в качестве одного из условий окончания вооружённого конфликта. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Global Look Press

«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС. Восстановление свободы передвижения. Это требования не только Украины. Это требования международного права», — написал он в статье для латвийского издания LSM.

При этом политик подчеркнул, что Киев готов к конструктивному диалогу с учётом интересов других сторон. При этом предлагаемые корректировки не должны нарушать территориальную целостность Украины и нормы международного права.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября посол Украины в Великобритании Валерий Залужный допустил, что Киев отдаст России территории ради достижения мира. По его словам, для страны в вопросах урегулирования конфликта с Россией более важны гарантии безопасности.

В том же месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать тупую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. «Шизофренический «план победы» и формулы украинского политика о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира, добавил дипломат.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.