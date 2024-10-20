Москва, 20 октября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Украина неизбежно пойдёт на территориальные уступки в конфликте с Россией. Такое мнение 20 октября высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что для Киева в вопросах урегулирования вооружённого конфликта более важны гарантии безопасности, чем возвращение потерянных территорий.

По словам депутата, на Западе обеспокоены эскалацией противостояния двух государств, поэтому предлагают киевскому режиму отказаться от возвращения территорий. Украинские власти же в ответ требуют членства в НАТО, что противоречит вопросам безопасности России.

«С 1990 года, когда мы согласовывали возможности объединения Германии, стран НАТО было 16, и говорили о том, что расширения НАТО не будет. Сегодня уже 32 страны в НАТО, и идет расширение на Восток. Это составляет прямую угрозу для России. Сейчас вопрос, который поднял Залужный, это предложение, которое пытается согласовать Киев с НАТО», — процитировала Чепу Lenta.ru.

В пример политик привёл взаимоотношения гипотетических соседей — если один присвоил часть сада другого, то рано или поздно придётся разбираться в данной ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы» Украины. Его первым пунктом стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, пятым — использование ВСУ для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Он также не стал включать в список территориальные уступки. Зеленский заявил, что план не является попыткой торговать территорией или суверенитетом страны. Также он предполагает заморозку конфликта, добавил политик.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.