Киев, 16 октября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В украинский «план победы» не вошли территориальные уступки. Об этом 16 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины», — сказал он в ходе выступления в Верховной раде.

Политик подчеркнул, что стране необходимо реализовать озвученный план.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима озвучил перед депутатами пункты предполагаемого «плана победы», в числе которых приглашение Украины в НАТО в момент продолжения конфликта, совместная с Западом организация системы противовоздушной обороны для контролируемой Киевом территории и снятие ограничений на дальнобойные удары украинских формирований вглубь территории РФ, а также ещё три пункта.

12 октября издание Der Spiegel утверждало, что киевский режим рассматривает сценарий, по которому придётся пересмотреть свою принципиальную позицию по возврату территорий, воссоединившихся с РФ. По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев ранее рассчитывал на «безоговорочную капитуляцию России», однако от подобной позиции украинская сторона постепенно начинает отказываться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 октября, что за так называемым мирным планом Зеленского стоит намерение воевать до последнего украинца.