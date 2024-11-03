Наивысшую явку на выборах президента Молдавии за рубежом показала Москва
ЦИК Молдавии: на выборах президента в Москве проголосовало более 4500 человек
Кишинёв, 3 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Самая высокая явка на первом туре выборов президента Молдавии за рубежом была зафиксирована в Москве. Об этом 3 ноября на брифинге заявила глава молдавской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.
«Что касается голосования за рубежом, то ЦИК приветствует активное участие наших сограждан. Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве — более 2400 и 2100 избирателей [на двух избирательных участках]», — передаёт её слова «РИА Новости».
Караман сообщила, что в настоящее время открываются 10 участков в США и Канаде, ещё 11 избирательных участков за границей откроются в ближайшие несколько часов.
Как передавало ИА Регнум, в Молдавии на выборах президента во втором туре, который проходит в воскресенье, 3 ноября, явка превысила 33%. Поскольку этот показатель оказался выше минимального барьера в 20%, ЦИК признал голосование состоявшимся.
Во второй тур выборов в Молдавии прошли действующий президент республики Майя Санду, набравшая в первом туре около 42%, и уволенный после прихода её к власти с поста генпрокурора Александр Стояногло (почти 26% в первом туре).
Санду проводит курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с Россией и Содружеством независимых государств в целом. Стояногло 1 ноября заявил, что он против разрыва отношений со странами СНГ, так как взаимодействие с ними — в интересах Молдавии.
В день первого тура 20 октября также проходил референдум по вопросу вступления Молдавии в ЕС. Согласно официальным данным, «за» проголосовали 50,46%. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что доля сторонников евроинтеграции стала более 50% только в последний момент при подсчёте голосов. Она назвала итоги сфальсифицированными.