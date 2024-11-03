Кишинёв, 3 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Самая высокая явка на первом туре выборов президента Молдавии за рубежом была зафиксирована в Москве. Об этом 3 ноября на брифинге заявила глава молдавской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Что касается голосования за рубежом, то ЦИК приветствует активное участие наших сограждан. Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве — более 2400 и 2100 избирателей [на двух избирательных участках]», — передаёт её слова «РИА Новости».

Караман сообщила, что в настоящее время открываются 10 участков в США и Канаде, ещё 11 избирательных участков за границей откроются в ближайшие несколько часов.

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии на выборах президента во втором туре, который проходит в воскресенье, 3 ноября, явка превысила 33%. Поскольку этот показатель оказался выше минимального барьера в 20%, ЦИК признал голосование состоявшимся.

Во второй тур выборов в Молдавии прошли действующий президент республики Майя Санду, набравшая в первом туре около 42%, и уволенный после прихода её к власти с поста генпрокурора Александр Стояногло (почти 26% в первом туре).

Санду проводит курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с Россией и Содружеством независимых государств в целом. Стояногло 1 ноября заявил, что он против разрыва отношений со странами СНГ, так как взаимодействие с ними — в интересах Молдавии.

В день первого тура 20 октября также проходил референдум по вопросу вступления Молдавии в ЕС. Согласно официальным данным, «за» проголосовали 50,46%. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что доля сторонников евроинтеграции стала более 50% только в последний момент при подсчёте голосов. Она назвала итоги сфальсифицированными.