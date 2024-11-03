Москва, 3 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение преследуют цели подольше удержаться у власти и при этом набить карманы. Об этом вечером 2 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Michael Kappeler/Global Look Press

По словам политика, любая новая украинская власть признает незаконными документы, подписанные утратившим легитимность главой киевского режима и не будет их исполнять, а также будет судить его вместе с окружением, в том числе за огромные объёмы хищения.

«Поэтому задача Зеленского и компании — как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти — они живы. Как только их нет у власти — их не существует. В лучшем случае это Польша или Лондон. Значит, задача номер два — это набить карманы. Как это ни банально и ни печально звучит», — рассказал он в интервью RT.

Медведе уточнил, что сегодня большая часть поступающих в украинский бюджет денег, даже не считая поставок оружия, просто расхищается.

«Во время … [вооружённого конфликта] контроля нет, особенно в таком государстве, как Украина. Это очевидно абсолютно», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября стало известно, что семья главы киевского режима в июне 2024 года поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя счётной палаты Украины Ольги Пищанской Светлану Пищанскую. Отмечалось, что компанией раньше владели совместно Зеленский и его жена Елена. Сейчас ею владеет только супруга.

Глава отдела областной государственной казначейской службы Украины Игорь Верига из Полтавы 30 октября в декларации о доходах указал $62,1 млн наличными, также задекларировав драгоценные металлы на сумму 38 млн гривен. При этом ежегодная зарплата чиновника составляет несколько сот тысяч гривен в виде зарплаты и пенсии.

Медведев 2 ноября заявил, что во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, и поэтому любая новая украинская власть, которая, скорее всего, придёт в результате нового майдана, начнёт казнить своих предшественников. По его словам, представители киевского режима захватили власть, игнорируют свой парламент и действуют в своих интересах.