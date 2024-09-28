Москва, 28 сентября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Семья главы киевского режима Владимира Зеленского в июне 2024 года поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя счётной палаты Украины Ольги Пищанской Светлану Пищанскую. Об этом 28 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы регистрационных инстанций Кипра и Италии.

Соцсети Зеленского

Согласно данным из материалов, Пищанская стала директором офшора 19 июня. До неё эту должность занимали Менелаос Стилиану, Елена Хасиенко-Кофтеру, а также Андреас Полидору, сам Зеленский и многие другие.

Как указано в публикации, компанией раньше владели совместно Зеленский и его жена Елена. В настоящее время ей владеет только супруга. При этом компания является собственником итальянской фирмы San Tommaso S. R. L., на которую, в свою очередь, записана вилла Зеленского, расположенная в итальянском Форте-дей-Марми.

10 января Верховная рада назначила главой счётной палаты Ольгу Пищанскую, приближённую к семье главы киевского режима. За назначение проголосовали 252 депутата. Украинский депутат Ирина Геращенко назвала назначение Пищанской на эту должность «позором и кумовством».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка и беспредела киевскому режиму очень удобно пополнять карманы западной помощью. Эксперт добавил, что инфраструктура и экономика Украины стремительно разрушаются, при этом масштабы хищений со стороны киевского руководства только растут.