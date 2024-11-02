Москва, 2 ноября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, и поэтому новый майдан в Киеве начнёт казнить прежнее украинское руководство. Об этом 2 ноября заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Henri Szwarc/Global Look Press

Он подчеркнул, что сегодня во главе страны стоит нелегитимное лицо, представляющее группу людей, которые захватили власть, игнорируют свой парламент и действуют в своих интересах.

«Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти, поскольку любая новая власть, любой новый майдан, скорее всего, начнёт с того, что будет казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной», — сказал он в интервью RT.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 19 сентября заявил о возможном государственном перевороте в стране в случае отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения президентских выборов. Украинцы хорошо понимают, что мирное урегулирование и выборы президента в стране — это для них единственный шанс на спасение, добавил он.

Один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник 30 мая заявил об утере легитимности Зеленским. Он уточнил, что это произошло после 20 мая, когда окончился срок полномочий последнего.

Российские власти неоднократно говорили о нелегитимности Зеленского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 сентября заявил, что глава киевского режима не является легитимным президентом Украины. Он подчеркнул, что нынешним украинским властям со временем будет всё сложнее сводить ситуацию де-юре с фактической, а жителям Украины придётся разбираться «со снежным комом нелегитимности» власти.