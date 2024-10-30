Полтава, Украина, 30 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Начальник отдела областной государственной казначейской службы Украины Игорь Верига из Полтавы в декларации о доходах указал $62,1 млн наличными. Об этом сообщило 30 октября украинское издание «Страна. ua».

Согласно декларации о доходах за 2023 год, деньги принадлежат ему и его жене. Кроме того, он задекларировал драгоценные металлы на сумму 38 млн гривен.

Также в документе отмечается, что в год он получает несколько сот тысяч гривен в виде зарплаты и пенсии. Кроме того, чиновнику принадлежат две квартиры, дача и два участка.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в украинском городе Хмельницком прошли обыски в квартире и офисе главы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы и её сына Александра, возглавляющего региональное управления пенсионного фонда.

Как выяснили силовики, чиновники за большое вознаграждение оформляли военнообязанным фальшивые документы об инвалидности. При обысках у них нашли валюту на общую сумму $6 млн. Когда у Александра Крупы шёл обыск к квартире, он лёг на кровать и стал гладить изъятые банкноты.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по подозрению в госизмене, 20 октября заявил, что с 2014 года Украина ещё больше погрязла в коррупции.