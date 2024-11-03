Москва, 3 ноября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 ноября рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Вишневое Донецкой Народной Республики», — заявил он в ходе брифинге.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по личному составу и военной технике украинской армии у Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки в ДНР, отразив 10 контратак противника.

За сутки украинские формирования потеряли на этом направлении более 500 боевиков, танк, британский бронетранспортёр Spartan и американский бронетранспортёр М113, боевые бронированные машины «Казак» и MaxxPrо производства США, четыре пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30, а также американское орудие М119, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября группировка войск «Запад» армии России освободило село Першотравневое в Харьковской области. Ранее в этот же день российские военные освободили населённый пункт Кураховка в ДНР.

ВС РФ 1 ноября освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское на территории ДНР. Это произошло благодаря решительным действиям российских группировок войск «Восток» и Центр».

Российские военные 1 ноября освободили населённый пункт Ясная Поляна в ДНР. Группировка «Восток» армии России также нанесла удары по позициям украинских формирований в районах Великой Новосёлки и Раздольного в ДНР, отразив одну контратаку противника.