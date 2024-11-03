Вашингтон, 3 ноября, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Более 75 миллионов граждан США проголосовали досрочно на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные вечером 2 ноября Университетом штата Флорида.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

Согласно подсчётам лаборатории электоральных процессов университета, своим избирательным правом досрочно воспользовались 75 093 872 гражданина США. Из общего числа проголосовавших более 40,7 млн пришли лично на избирательный участок, ещё около 34,4 млн отдали свой голос за одного из кандидатов по почте.

Всего в США зарегистрировано 168 млн избирателей. Больше всего досрочно проголосовавших оказалось в штатах Техас (8,6 млн), Флорида (7,8 млн), Калифорния (7 млн), Северная Каролина (4,2 млн) и Джорджия (4 млн).

Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост главы Белого дома поборются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как полагают в США, якобы существует серьёзный риск иностранного вмешательства в переходный период между днём выборов президента 5 ноября и инаугурацией избранного главы государства 20 января 2025 года.

Отмечается, что рекордное число богатых американцев намерены покинуть США после президентских выборов на неопределённый срок из опасения возможных беспорядков.

Пентагон допускает якобы вмешательство с целью дестабилизации ситуации в стране со стороны России, Китая, Ирана или КНДР. Также не исключается деятельность экстремистских группировок. В качестве примеров иностранного вмешательства называются возможные попытки дезинформации и кибератаки.

27 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что фактическим вмешательством в американские выборы извне является поддержка Харрис британской Лейбористской партией. В связи с этим она заметила, что США обвиняют другие страны во вмешательстве в свои выборы едва ли не чаще, чем исполняют национальный гимн.