Вашингтон, 2 ноября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Рекордное количество богатых американцев намерены покинуть США после президентских выборов на неопределенный срок из опасения перед возможными беспорядками. Об этом 1 ноября сообщил телеканал NBC News.

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«По словам иммиграционных адвокатов, в преддверии выборов всё большее число богатых американцев планируют покинуть страну, поскольку многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит», — уточняется в материале.

Рекордный рост со стороны клиентов, ищущих второй паспорт или резиденции за рубежом на долгосрочной основе отмечают юристы и консультанты домохозяйств с доходом выше среднего. Как указал Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, специализирующейся на консультациях состоятельных людей по вопросам международной миграции, состоятельные американцы впервые составили 20% от общей клиентской базы компании. Всего же число граждан, запланировавших переезд за рубеж, выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

Канадская консалтинговая компания Arton Capital отмечает, что 53% американских миллионеров заявили о желании покинуть страну после выборов, вне зависимости от того, кто станет главой Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская полиция ведёт подготовку к всплеску насилия во время президентских выборов в США. Эксперты и официальные лица отметили, что угрозы, хулиганство и насилие превратились в обычную атмосферу во время американских президентских выборов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Из результатов опроса Emerson College Polling ранее стало известно, что кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис поддерживают по 49% избирателей. Республиканца чаще поддерживают мужчины (55%), а демократического кандидата — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём приняли участие 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%.