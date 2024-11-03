Вашингтон, 3 ноября, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки полагают, что якобы существует серьёзный риск иностранного вмешательства в переходный период между днём выборов президента 5 ноября и инаугурацией избранного главы государства 20 января 2025 года. Об этом 2 ноября сообщило издание The Washinton Post со ссылкой на представителей национальной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

«Администрация (президента США — Прим. ред.) Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к попыткам иностранных государств угрожать дестабилизации США в течение переходного президентского периода», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Пентагон допускает якобы вмешательство с целью дестабилизации ситуации в стране со стороны России, Китая, Ирана или КНДР. Также не исключается деятельность экстремистских группировок. По информации источника, Пентагон готовится к различным сценариям, которые якобы могут произойти в переходный период.

Как говорится в материале, так называемые причины для иностранного вмешательства США усмотрели на фоне обострившейся межпартийной напряжённости, недоверия со стороны избирателей и обоюдоострой борьбы кандидатов в президенты от республиканцев Дональда Трампа и демократов Камалы Харрис.

В качестве примеров иностранного вмешательства называются возможные попытки дезинформации и кибератаки. При этом отмечается, что Национальный совет по разведке (NIC) США пришёл к выводу, что риск вмешательства в день выборов минимален.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Иран якобы может вмешаться в американские выборы. До этого стало известно, что хакеры выкрали часть документов предвыборного штаба Трампа. Американские спецслужбы обвинили в этом иранских хакеров.

В постоянном представительстве Ирана в Организации Объединённых Наций подчёркивали, что Тегеран не имеет ни намерений, ни мотива вмешиваться в американские выборы. Подобные же обвинения Иран считает необоснованными и лишёнными какой-либо юридической силы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что обвинения о якобы вмешательстве в выборы президента США неоднократно поступали в адрес российской стороны. По его словам, подобные обвинения являются чушью.

27 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что фактическим вмешательством в американские выборы извне является поддержка Харрис британской Лейбористской партией. В связи с этим она заметила, что США обвиняют другие страны во вмешательстве в свои выборы едва ли не чаще, чем исполняют национальный гимн.