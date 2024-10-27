Москва, 27 октября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Поддержка британскими лейбористами кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис фактически является вмешательством извне в предвыборный процесс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 октября в Telegram-канале.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Она отметила, что правящая в Великобритании Лейбористская партия направляет в США 100 специалистов. Согласно сообщениям прессы, британские активисты будут выступать в поддержку Харрис в так называемых колеблющихся штатах: Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании и Вирджинии.

«Собственно, хочется уточнить: а это не вмешательство Британии в американские выборы, да ещё в пользу одного конкретного кандидата?» — написала Захарова.

По её словам, таким образом в Лондоне пытаются не допустить победы республиканца Дональда Трампа. При этом США обвиняют другие страны во вмешательстве в свои выборы едва ли не чаще, чем исполняют национальный гимн.

Как сообщало ИА Регнум, в США за десять дней до президентских выборов зафиксировали электоральный раскол: Харрис и Трампа поддерживают по 49% избирателей — таковы результаты исследования Emerson College Polling. Социологи отметили, что Трамп в период с августа по октябрь увеличил свой рейтинг на 3%, тогда как в 2020 году перед выборами его рейтинг снижался, а соперник Джо Байден вырвался вперёд более чем на 10%.

Опрос был проведён 23–24 октября, в нём участвовали 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%. Выборы президента США назначены на 5 ноября.