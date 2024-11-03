Анкара, 3 ноября, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Организованный Германией пограничный контроль с некоторыми странами подорвал дух и единство Европейского союза. Об этом заявили журналисты в эфире турецкого телеканала Haber Global.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в Германии

«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — сказал ведущий канала.

По его словам, призывы к протекционизму начали всё чаще звучать среди европейских политиков после выхода Великобритании из сообщества. Журналист добавил, что решений, подобных принятому Германией, будет всё больше, что может свидетельствовать о «финале» Евросоюза.

9 сентября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер приняла решение о введении контроля на всех сухопутных границах Германии в рамках сокращения миграционного притока и борьбы с террористической угрозой. В Польше возобновление погранконтроля со стороны Берлина назвали недружественным и недобрососедским по отношению к Варшаве жестом.

В Германии новые меры, направленные на регулирование миграционных потоков, стали причиной обострения конфликта между канцлером страны Олафом Шольцем и оппозиционной партией Христианско-демократический союз (ХДС). Меры ввели как реакцию на массовую поножовщину на городском фестивале в Золингене, которую устроил 26-летний сириец.

Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц потребовал от канцлера ФРГ прекратить приём мигрантов из Сирии и Афганистана. Глава организации отметил, что за большинством подобных атак стоят беженцы, а большая часть таких терактов совершается исламистами. Он также предложил лишать беженцев права на пребывание, если те посещают свои родные страны.

Как передавало ИА Регнум, число беженцев в Германии достигло нового рекорда со времён окончания Второй мировой войны — в страну приехали почти 3,5 млн человек. По данным федерального правительства Германии, на конец первой половины текущего года в ФРГ проживало в общей сложности около 3,48 млн беженцев. Это почти на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Такой показатель является самым высоким с 1950-х годов. Из этого числа беженцев почти 1,18 млн составляют украинцы.