Берлин, 26 августа, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить приём мигрантов из Сирии и Афганистана. Соответствующее обращение политик опубликовал 25 августа на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

ХДС является крупнейшей оппозиционной партией Германии. Мерц сделал это заявление на фоне теракта, который был совершён в немецком городе Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

Глава организации отметил, что за большинством подобных атак стоят беженцы, а большая часть таких терактов совершается исламистами. Мерц призвал проводить постоянные проверки на границах Германии и депортации нарушителей в Сирию и Афганистан.

Он также предложил лишать беженцев права на пребывание, если те посещают свои родные страны.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 августа вооружённый ножом мужчина напал на посетителей фестиваля, приуроченного к 650-летию Золингена. По меньшей мере три человека погибли и не менее восьми человек пострадали. Пятеро пострадавших получили серьёзные ранения.

Служебная собака, которую использовали для поиска нападавшего, помогла найти нож, который, вероятно, использовался злоумышленником, а также привела следователей к приюту для беженцев на Вупперштрассе. Спецназ взял это здание штурмом.

Группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Золингене. По словам её представителей, оно было совершено якобы «в отместку» за мусульман в Палестине и по всему миру.

25 августа появилась информация, что подозреваемый в нападении в Золингене сдался полиции. Он пришёл к правоохранителям в окровавленной одежде и утверждал, что прятался в одном из дворов. Также стало известно, что подозреваемым является 26-летний гражданин Сирии.