Варшава, 13 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Возобновление ФРГ пограничного контроля является недружественным и недобрососедским по отношению к Польше жестом. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский.

Harald Tittel/dpa/picture-alliance/ТАСС

По его мнению, закрытие Германией границ может ухудшить её отношения с Польшей.

«О закрытии границы мы узнали внезапно, никакого предупреждения не было. Друзья и соседи так не поступают. Будет реакция, потому что так не делается», — заявил он.

По словам политика, это решение Германии вызовет хаос на границах.

Представитель МИД Польши считает, что правительство ФРГ хочет улучшить свой имидж внутри страны, делая внешнюю политику заложницей внутренней.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии обострился конфликт между канцлером страны Олафом Шольцем и оппозиционной партией Христианско-демократический союз (ХДС). Причиной этого стали новые меры, направленные на регулирование миграционных потоков. Меры были введены как реакция на массовую поножовщину на городском фестивале в Золингене, которую устроил 26-летний сириец.

Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц потребовал от канцлера ФРГ прекратить приём мигрантов из Сирии и Афганистана. Глава организации отметил, что за большинством подобных атак стоят беженцы, а большая часть таких терактов совершается исламистами. Он также предложил лишать беженцев права на пребывание, если те посещают свои родные страны.