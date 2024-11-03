Доха, 3 ноября, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки B-52 Stratofortress прибыли на Ближний Восток. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Центрального командования американских вооружённых сил (CENTCOM).

Steve Lynes B-52H ВВС США

«Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла военно-воздушной базы Майнот прибыли в зону ответственности CENTCOM», — сообщает Центральное командование в социальной сети X.

B-52 способны развивать высокую дозвуковую скорость и нести ядерные или неядерные высокоточные управляемые боеприпасы. Самолёты приземлились на военной авиабазе Аль-Удейд в Катаре, расположенной примерно в 200 километрах от территории Ирана.

Как передавало ИА Регнум, об переброске стратегических бомбардировщиков B-52 на Ближний Восток 1 ноября сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Вместе с тем в регион в ближайшее время должны прибыть эскадрильи истребителей и самолётов-заправщиков, а также эсминцы противоракетной обороны и ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln.

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на массированный обстрел со стороны Ирана 26 октября атаковала объекты оборонной промышленности на иранской территории, задействовав свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35. Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку. Сообщалось, что Иран может нанести ответный удар по израильской территории до президентских выборов в США.

2 ноября портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена направила иранскому руководству предупреждение о том, что Вашингтон может не сдержать Израиль от ответного удара по Ирану, если Тегеран решит ответить на израильскую атаку 26 октября.