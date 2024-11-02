Вашингтон, 3 ноября, 2024, 00:21 — ИА Регнум. США не смогут сдержать Израиль от ответного удара по Ирану, если Тегеран решит вновь ударить по израильскому государству. Такое предупреждение администрация президента США Джо Байдена направила иранскому руководству через Швейцарию, пишет 2 ноября портал Axios со ссылкой на источники.

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«Мы не сможем сдержать Израиль и не сможем быть уверены, что следующая атака будет выверенной и целенаправленной, как предыдущая», — приводит портал слова неназванного американского чиновника.

Отмечается, что Израиль может нанести ответный удар даже в том случае, если атака будет совершена с территории Ирака. При этом решение Тель-Авива будет зависеть от масштаба и последствий потенциального нападения Ирана, говорится в публикации.

Как утверждает портал, Израиль нанёс ответный удар по Ирану 25 октября после консультаций с США.

Ранее ИА Регнум передавало, что 28 сентября в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту погибли лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, глава южного командования «Хезболлы» Али Караки, генерал-майор иранского КСИР Аббас Нилфорушан и ряд других военачальников.

В ответ Иран нанёс 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. ЦАХАЛ 26 октября нанесла ответный удар по объектам оборонной промышленности Ирана, включая предприятия по производству дронов и базы запуска баллистических ракет. При этом израильтяне пустили в ход более 100 самолётов, включая новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир».

На созванном Ираном 28 октября заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что виток эскалации на Ближнем Востоке спровоцировали США. Вашингтон не только не попытался сдержать Израиль, но и предоставил ему необходимую для нанесения ударов разведывательную информацию.