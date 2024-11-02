Вашингтон, 2 ноября, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в целях защиты вооружённых сил на Ближнем Востоке, обороны Израиля и деэскалации посредством сдерживания направили в регион дополнительные военные силы. Об этом говорится в опубликованном 1 ноября на официальном сайте Пентагона заявлении пресс-секретаря оборонного ведомства Патрика Райдера.

Navy.mil USS Abraham Lincoln

«Министр обороны (Ллойд Остин. — Прим. ред.) отдал приказ о развёртывании дополнительных эсминцев противоракетной обороны, эскадрильи истребителей и самолётов-заправщиков, а также нескольких межконтинентальных стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52», — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанные силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы. Кроме того, к отправлению готовится ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln.

Согласно тексту заявления, решение принято в связи с размещением в Израиле американской системы ПРО THAAD.

Как передавало ИА Регнум, решение о размещении в Израиле батареи противоракетного комплекса подвижного наземного базирования THAAD в середине октября принял президент США Джо Байден. Согласно заявленной цели, это необходимо для укрепления противовоздушной обороны Израиля после атак со стороны Ирана 13 апреля и 1 октября.

В конце сентября авианосец типа «Нимиц» USS Harry S. Truman покинул базу военно-морских сил в Норфолке для запланированного развёртывания на Ближнем Востоке. До этого стало известно, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower, дислоцированный в Красном море для противодействия атакам йеменских хуситов, покинет регион.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты на территории Ирана 26 октября в ответ на массированную атаку 1 октября. Израиль задействовал свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35, и, как сообщалось, нанёс удары по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет. Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку. По данным портала Axios, Иран может нанести ответный удар по израильской территории до президентских выборов в США.