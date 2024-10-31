Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Израильское разведывательное сообщество полагает, что Иран готовится к ответному удару по территории Израиля и может атаковать до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. Об этом 31 октября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Global Look Press/Tomer Neuberg/JINI

«Иран готовится к нападению на Израиль в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США», — говорится в сообщении.

По информации источника, израильская сторона допускает возможность, что ожидаемая иранская атака будет осуществлена с территории Ирака. Утверждается, что Тегеран может задействовать множество баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

При этом, как отмечается, официальные лица США на данный момент не могут подтвердить, принял ли Иран соответствующее решение.

Как передавало ИА Регнум, ранее источник телеканала CNN также допустил, что возможный ответный удар Ирана по израильской территории может быть нанесён до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября. До этого заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал-майор Мохаммад Реза Нагди заявил и готовности Тегерана ответить «сокрушительными ударами» в ближайшие дни.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты на территории Ирана 26 октября, в ответ массированную атаку 1 октября. Израиль задействовал свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35 и, как сообщалось, нанёс удары по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет. Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ призывает стороны конфликта к сдержанности и выходу из спирали неконтролируемой эскалации. По словам постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Василия Небензи, новый виток эскалации на Ближнем Востоке сознательно спровоцировали США, не попытавшиеся удержать стороны конфликта от нового обмена ударами и предоставившие израильской стороне развединформацию, необходимую для ударов по иранской территории.