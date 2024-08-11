Вашингтон, 11 августа, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Несколько важных документов предвыборного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа оказались доступны хакерам, сообщило издание Politico.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Представитель предвыборного штаба Стивен Чунг 10 августа сообщил, что доступ к внутренней корреспонденции получили «враждебно настроенные к США лица», предположительно, из Ирана.

Как отметило издание, с 22 июля его журналистам начали поступать документы с неизвестных адресов. Содержащаяся в них информация касается предвыборной кампании Трампа. По словам Чунга, хакеры похитили документы «с целью вмешательства в выборы».

Американская корпорация Microsoft 9 августа заявила, что хакеры, связанные с Ираном, якобы пользуются подставными новостными сайтами, чтобы вмешиваться в выборы президента США.

Как сообщало ИА Регнум, выборы 47-го президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии баллотируется Трамп, от Демократической партии — действующий вице-президент Камала Харрис.

Трамп в своей соцсети Truth Social 10 августа сообщил, что у Харрис нет своих идей, поэтому она ворует у него предвыборные обещания. Например, Харрис пообещала, что в случае её избрания в стране не будет «никаких налогов на чаевые». Трамп утверждает, что этот тезис она позаимствовала у него, видя свою низкую популярность у избирателей.