Вашингтон, 20 сентября, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Иран якобы может вмешаться в американские выборы и Госдепартамент США обеспокоен этим, заявил 19 сентября журналистам официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Его слова приводятся на сайте Госдепа. Чиновник подчеркнул, что в связи с такой ситуацией Вашингтон собирается привлечь Тегеран к ответственности. Миллер утверждает, что Иран будто бы предпринимает попытки «подорвать демократию» по всему миру в течение многих лет.

Он предупредил, что ни одна страна не должна вмешиваться в выборы в США. Представитель Госдепа отметил, что американские власти продолжат выявлять страны, которые якобы стремятся оказывать влияние на избирательный процесс в Соединённых Штатах.

Миллер добавил, что Вашингтон будет привлекать их к ответственности за такие действия.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября телеканал CNN проинформировал о том, что Иран планирует акции по усилению атаки на кандидата в президенты США Дональда Трампа и его окружение. По данным журналистов, об этом предвыборный штаб политика оповестила американская разведка.

18 сентября агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление спецслужб США написало, что Соединённые Штаты полагают, что иранские хакеры будто бы похитили документы штаба Трампа и передали их СМИ и лицам, имеющим отношение к предвыборной кампании Демократической партии.

Ранее США уже выступали с подобными обвинениями в адрес Ирана. Так, американские власти подозревали иранскую сторону в кибероперациях не только против Трампа, но и его соперницы на выборах — вице-президента Камалы Харрис. Тегеран отвергал все эти обвинения и требовал от Вашингтона предоставить соответствующие доказательства.