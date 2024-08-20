Тегеран, 20 августа, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, обвиняющие Иран в якобы вмешательстве в президентские выборы, должны предоставить соответствующие доказательства. Об этом 19 августа сообщили в постоянном представительстве Ирана в Организации Объединённых Наций (ООН).

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

«Как мы заявляли ранее, Исламская Республика Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США», — приводит текст заявления агентство Reuters.

Подчёркивается, что Тегеран считает подобные обвинения со стороны американских спецслужб необоснованными и лишёнными какой-либо юридической силы. Также иранская сторона выразила готовность дать ответ Вашингтону, если тот предоставит якобы существующие доказательства.

10 августа издание Politico сообщило, что хакеры выкрали часть документов предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа, а содержащаяся в них информация начала поступать журналистам с неизвестных адресов. По мнению представителя предвыборного штаба политика-республиканца Стивена Чунга, хакеры похитили документы с целью вмешательства в выборы.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР), аппарат директора Национальной разведки и Агентство по обеспечению инфраструктурной безопасности США опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Иран в якобы попытке вмешаться в электоральный процесс, осуществив кибероперации против предвыборных штабов Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис. По мнению американского разведсообщества, Тегеран также якобы пытался установить связь с лицами, имеющими непосредственное отношение к предвыборным кампаниями Республиканской и Демократической партий.