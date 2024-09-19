Вашингтон, 19 сентября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Спецслужбы Соединённых Штатов Америки полагают, что иранские хакеры похитили документы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и передали их СМИ и лицам, имеющим отношение к предвыборной кампании Демократической партии. Об этом 18 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление американских спецслужб.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Иранские хакеры отправили электронные письма, содержащие украденные материалы из предвыборной кампании бывшего президента Дональда Трампа, людям, участвовавшим в предвыборной кампании тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена», — говорится в сообщении.

Соответствующее совместное заявление в среду опубликовали Федеральное бюро расследований, Агентство по обеспечению инфраструктурной безопасности и аппарат директора Национальной разведки США.

Речь идёт о совершённых в конце июня и начале июля кибератаках, за которыми якобы стояли иранские хакеры. При этом отмечается, что на данный момент спецслужбы США не располагают сведениями о характере украденных материалов, поскольку получатели электронных писем от хакеров не предоставили подробной информации.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа издание Politico сообщило, что хакеры выкрали часть документов предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа, а содержащаяся в них информация начала поступать журналистам с неизвестных адресов. По мнению представителя предвыборного штаба политика-республиканца Стивена Чунга, хакеры похитили документы с целью вмешательства в выборы. После произошедшего спецслужбы США выступили с заявлением, в котором прямо обвинили Иран.

Позднее в постоянном представительстве Ирана в Организации Объединённых Наций заявили, что Тегеран не имеет ни намерений, ни мотива вмешиваться в американские выборы. Подобные же обвинения Иран считает необоснованными и лишёнными какой-либо юридической силы.