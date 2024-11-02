Москва, 2 ноября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России 2 ноября опубликовало список из 29 морпехов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые были возвращены Киеву в рамках обмена военнопленными в октябре.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

Опубликованный в Telegram-канале российского дипведомства список включает данные 29 украинских военных в звании от рядового до майора. В перечне также присутствуют матросы, включая старших.

Вместе с этим в ходе брифинга 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия неоднократно предлагала обменять значительно большее количество морских пехотинцев, включая украинских военных из 36-й отдельной бригады морской пехоты, сдавшейся в плен в Мариуполе в 2022 году.

«Уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, российская сторона заявляла к обмену. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут», — сообщила Захарова.

По словам дипломата, Украине интересны только военнослужащие тех подразделений, которые в России характеризуются как экстремистские, террористические и националистические. Киевский режим сосредоточился исключительно на обмене этих боевиков.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Посредническую роль в возвращении российских военных сыграли ОАЭ.

До этого, 17 июля, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто. По её словам, Украина удерживает ещё многих российских военных. Омбудсмен поблагодарила Минобороны и спецслужбы, чьи усилия возвращают бойцов к их родным.

В свою очередь российский военкор Юрий Котенок заявил, что многие пленные хотели бы получить российское гражданство и не стремятся вернуться на Украину в рамках обмена.