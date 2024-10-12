Москва, 12 октября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Российский военкор Юрий Котенок сообщил, что пленные высказывают желание получить гражданство России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По словам военкора, украинцев, желающих поменять гражданство на российское, становится всё больше.

«Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — отметил Котенок.

Военкор также рассказал, что в Донбассе были случаи попадания украинцев в плен «на бис» — по второму разу. Но уже очевидно, что всё меньше людей желают выполнять преступные приказы Киева, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, мобилизованный житель Одессы, взятый в плен российскими военными под Курском, попросил не отправлять его на родину. Попавший в российский плен боец ВСУ Ярослав Диденко рассказал, что многие украинские военнослужащие готовы повернуть оружие в сторону Киева. Диденко назвал невыносимой обстановку в стране, когда на улицах и в магазинах вылавливают людей, чтобы отправить их на фронт. По словам военнопленного, в ВСУ понимают, что украинским властям конфликт нужен для зарабатывания денег.

Другой украинский военнопленный Николай Тягон признался, что многие насильно мобилизованные бойцы ВСУ не хотят участвовать в боях и стараются сбежать при первой же возможности.