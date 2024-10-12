Пленные украинские военные хотят получить гражданство России
Военкор Котенок: пленные украинцы захотели получить российское гражданство
Москва, 12 октября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Российский военкор Юрий Котенок сообщил, что пленные высказывают желание получить гражданство России. Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам военкора, украинцев, желающих поменять гражданство на российское, становится всё больше.
«Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — отметил Котенок.
Военкор также рассказал, что в Донбассе были случаи попадания украинцев в плен «на бис» — по второму разу. Но уже очевидно, что всё меньше людей желают выполнять преступные приказы Киева, добавил эксперт.
Как сообщало ИА Регнум, мобилизованный житель Одессы, взятый в плен российскими военными под Курском, попросил не отправлять его на родину. Попавший в российский плен боец ВСУ Ярослав Диденко рассказал, что многие украинские военнослужащие готовы повернуть оружие в сторону Киева. Диденко назвал невыносимой обстановку в стране, когда на улицах и в магазинах вылавливают людей, чтобы отправить их на фронт. По словам военнопленного, в ВСУ понимают, что украинским властям конфликт нужен для зарабатывания денег.
Другой украинский военнопленный Николай Тягон признался, что многие насильно мобилизованные бойцы ВСУ не хотят участвовать в боях и стараются сбежать при первой же возможности.