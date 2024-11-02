Москва, 2 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Украина в настоящее время фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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«В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты», — сказала она.

Дипломат отметила, что Украине интересны только военнослужащие тех подразделений, которые в России характеризуются как экстремистские, террористические и националистические. Киевский режим сосредоточился исключительно на обмене этих боевиков.

Заявление Киева о желании неких стран стать покровителями украинцев в России Захарова назвала политическим перформансом с целью пресечь начинающиеся на Украине волнения из-за отсутствия информации по военнопленным. Таким образом киевский режим стремится создать видимость международных усилий, замалчивая реальное положение дел, подчеркнула дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто. По её словам, Украина удерживает ещё многих российских военных. Омбудсмен поблагодарила Минобороны и спецслужбы, чьи усилия возвращают бойцов к их родным.

12 октября российский военкор Юрий Котенок утверждал, что многие пленные хотели бы получить российское гражданство и не стремятся вернуться на Украину в рамках обмена.