Москва, 17 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто, Украина удерживает ещё многих российских военных. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 17 июля в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ

«Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идёт диалог. И ещё немало наших военнослужащих остаётся в украинском плену», — написала Москалькова.

Омбудсмен выразила благодарность Министерству обороны и спецслужбам, чьи усилия возвращают бойцов к их родным. Она добавила, что в ходе обмена обсудила с украинской стороной совместные гуманитарные акции, в том числе связанные с воссоединением семей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «95 на 95». В Минобороны отметили, что возвращение на родину 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, произошло при посредничестве ОАЭ. Военных самолётами доставят в Москву, где поместят в госпитали для лечения и реабилитации.

Ранее Москалькова призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева. Она уточняла, что стороны провели более 40 обменов.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец сообщил 13 июля, что Украина планирует провести с Россией обмен женщинами-военнопленными. По его словам, в России находятся около 400 украинских женщин-военнопленных.