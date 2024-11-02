Остин, США, 2 ноября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Американская сеть ресторанов TGI Friday’s подала в суд Техаса заявление о банкротстве. Об этом 2 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Максим Шеметов / ТАСС

«Основной причиной наших финансовых проблем стали COVID-19 и наша структура капитала», — заявил исполнительный председатель совета директоров сети Рохит Маноча.

Ресторанная сеть в последнее время испытывала проблемы из-за изменившегося поведения потребителей. Они, как утверждается в материале, либо стали более избирательными при выборе ресторанов, либо теперь предпочитают конкурентов, предлагающих более быструю еду.

Сеть предварительно оценила свои обязательства в $100–500 млн, аналогично она оценила и активы.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября крупнейший в Санкт-Петербурге производитель колбас и мясных продуктов ООО «МПК «Петровские деликатесы» подал иск о банкротстве. В деле отмечается, что общая сумма исковых требований составила 44 837 229 руб. В роли заявителя выступила сама же компания, должником указана она же.

28 мая арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-совладельца и бывшего председателя Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Изначально процедуру банкротства суд начал ещё в ноябре 2023 года. Тогда в ходе разбирательства был удовлетворён иск Промсвязьбанка о взыскании с экс-банкира более 91 млрд рублей, из-за чего на должность финансового управляющего был назначен Игорь Минаев.

В декабре 2023 года арбитражный суд Москвы вынес постановление о признании банкротом бывшего ранее крупнейшим сотового ретейлера «Связной». «Связной» был одним из лидеров российского рынка. Первые магазины открылись в 2002 году, расширившись до нескольких тысяч по всей стране, однако с 2016 года сеть работала в чистый убыток.