Москва, 12 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы вынес постановление о признании банкротом бывшего ранее крупнейшим сотового ретейлера «Связной». Об этом сообщается на сайте суда в электронной картотеке арбитражных дел.

Александр Рюмин/ТАСС

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — принял решение суд.

Дело рассматривали 12 декабря в отношении ООО «Сеть Связной».

Розничная сеть продавала электронику, бытовую технику, мобильные телефоны. «Связной» был одним из лидеров российского рынка. Первые магазины открылись в 2002 году, расширившись до нескольких тысяч по всей стране.

За пятилетний период (2016–2021 годы) компания получала чистый убыток, несмотря на растущую выручку. В 2021 году «Связной» получил 105,5 млрд рублей выручки, чистая прибыль при этом составила 15,3 млн рублей. Однако в 2022 году выручить удалось только 56,8 млрд рублей, при этом чистый убыток составил 48,5 млрд рублей.

Летом 2022 года в адрес компании подали иски о взыскании задолженности. Так, «Совкомбанк» требовал 2,5 млрд рублей. «Вымпелком» предъявил иск на 839 млн рублей авансового платежа, который суд удовлетворил в декабре того же года. В марте этого года «Связной» подал заявление о своём банкротстве.

Конкурсным управляющим «Связного» назначили Филиппа Англилевского, который 4 июня 2024 года должен представить отчёт о проделанной работе.

Как сообщало ИА Регнум, Арбитражный суд Москвы вернул заявление о банкротстве «СПБ Биржи». Сама «СПБ биржа» заявила, что не подавала иск о банкротстве, пресс-службе компании заявила, что компания не подавала документы на банкротство. В «СПБ Бирже» заверили, что площадка обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков несостоятельности нет.

На фоне сообщений о банкротстве акции компании резко обвалились, максимальное значение снижения достигало 34,89%. После опровержения информации о банкротстве, курс акций начал восстанавливаться.