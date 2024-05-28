Москва, 28 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-совладельца и бывшего председателя Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Принято решение об открытии процедуры реализации его имущества. Изначально процедуру банкротства суд начал ещё в ноябре 2023 года.

Прокофьев Вячеслав /ITAR-TASS Экс-председатель Промсвязьбанка Алексей Ананьев

Тогда в ходе разбирательства был удовлетворён иск Промсвязьбанка о взыскании с экс-банкира более 91 млрд рублей. Из-за чего на должность финансового управляющего был назначен Игорь Минаев из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Во вторник, 28 мая, он сообщил, что в реестр требований кредиторов включены требования четырех банков — ПСБ, ФНС, «Траст» и ВТБ. Сумма требований составила около 204 млрд рублей. Бывший председатель Промсвязьбанка Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировали банк ПСБ до 2017 года. В 2021 году Дмитрий был признан банкротом. Из имущества у Алексея выявлено только нежилое помещение в Подмосковье, доли в четырёх компаниях и два миллиона рублей на счёте в БМ-Банке.

Ранее ИА Регнум сообщило, что у жены экс-банкира Ананьева изъяли квартиры, земли и акции. В рамках дела о несостоятельности основателя и экс-бенефициара Промсвязьбанка суд признал незаконной целую серию сделок, в том числе брачный контракт с супругой.