Санкт-Петербург, 7 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Крупнейший в Санкт-Петербурге производитель колбас и мясных продуктов ООО «МПК «Петровские деликатесы» подал иск о банкротстве. Информация об этом размещена на сайте картотеки арбитражных дел.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В деле отмечается, что общая сумма исковых требований составила 44 837 229 руб. В роли заявителя выступила сама же компания, должником указана она же. При этом «Деловой Петербург» передаёт, что сумма к взысканию по открытым исполнительным производствам составила более 16 млн руб., из них порядка 10,1 млн руб. были взысканы в октябре.

По словам адвоката Елены Менде, одной из причин подачи иска о банкротстве могла стать невозможность исполнения обязанностей налогоплательщика. Также она отметила, что в Московский районный суд Санкт–Петербурга неоднократно поступали дела о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.

Менде предположила, что все эти факторы указывают на системный сбой в компании, не имеющей достаточной выручки и перспектив получения этой выручки для расчётов с кредиторами.

Само предприятие «Петровские деликатесы» заявляло о себе как об одном из крупнейших производителей колбас и мясных деликатесов в Санкт-Петербурге. В компании отмечали свою «грамотную маркетинговую стратегию».

Как передавало ИА Регнум, 28 мая арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-совладельца и бывшего председателя Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Изначально процедуру банкротства суд начал ещё в ноябре 2023 года. Тогда в ходе разбирательства был удовлетворён иск Промсвязьбанка о взыскании с экс-банкира более 91 млрд рублей, из-за чего на должность финансового управляющего был назначен Игорь Минаев.