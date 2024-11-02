Вашингтон, 2 ноября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Американская Демпартия разработала план действий на случай, если экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп преждевременно объявит себя победителем на президентских выборах. Об этом 2 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей предвыборного штаба вице-президента США и кандидата от демократов Камалы Харрис и партийных функционеров.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Демократы готовятся к молниеносному ответу и призывам к спокойствию и терпению при подсчете голосов в социальных сетях, если Дональд Трамп попытается досрочно заявить о победе на выборах, как он это сделал в 2020 году», — говорится в публикации.

Уточняется, что ранее республиканец заявил в беседе с журналистами, что рассчитывает объявить о своей победе в день выборов. Однако эксперты по выборам отметили, что для объявления окончательного результата может потребоваться несколько дней, особенно в случае, если потребуется пересчитывать голоса в некоторых из ключевых штатов.

Высокопоставленный представитель Национального комитета демократов заявил агентству, что его партия готова выступить по телевидению и «рассказать правду», использовав широкую сеть людей, способных использовать своё влияние «для сопротивления», если Трамп «лживо объявит» о своей победе на выборах президента США.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Харрис высказала мнение, что Трампа следует лишить права баллотироваться на пост президента США. По её утверждению, экс-глава Белого дома использует слишком жестокую риторику, из-за чего «очевидно» неспособен и негоден на пост главы государства.

Позднее в этот же день Трамп обвинил свою соперницу на предстоящих выборах в краже у действующего президента США Джо Байдена возможности баллотироваться на второй срок. По его словам, с действующим главой Белого дома в этом случае поступили очень несправедливо.

Бывший американский лидер 31 октября в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что США превратились в страну под управлением дураков. Трамп также раскритиковал Байдена, назвав его «глупым негодяем», и добавил, что считает 90% демократов врагами народа.