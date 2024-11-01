Вашингтон, 1 ноября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что американский народ больше не хочет быть страной дураков.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп

«Вы (американцы. — Прим. ред.) устали быть страной дураков. Мы превратились в страну дураков, которой управляют дураки», — сказал он в ходе интервью, которое прошло в городе Глендейн (штат Аризона) в присутствии зрителей.

Трамп также обрушился с критикой на действующего президента Джо Байдена, охарактеризовав его как «глупого негодяя» и отметил, что 90% демократов являются врагами народа.

Ранее Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей Камалой Харрис, посчитав его вмешательством в выборы и потребовав за это компенсацию в 10 млрд долларов. CBS News настаивает, что интервью не было подделано, а программа, на которой оно вышло, не скрывала ответы Харрис на спорные вопросы.

31 октября Трамп проехался по штату Висконсин на мусоровозе после оскорбительных слов Байдена в адрес республиканцев. Таким образом кандидат на должность главы государства решил привлечь внимание избирателей после того как Байден сравнил его сторонников с мусором, и назвал высказывания действующего президента позором.