Киев, 2 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского не получается стабилизировать посыпавшийся фронт украинской армии. Об этом 2 ноября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

David Young/Global Look Press

Он напомнил, что ранее в интервью южнокорейским медиа глава киевского режима заявил, что экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп не сумеет остановить конфликт на Украине.

«Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший [Зеленский] не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах президента США не сможет заставить Киев уступить территории России для окончания украинского конфликта. Вместе с тем он признал, что новый глава Белого дома может сократить объёмы военной помощи Украине, из-за чего поражение Киева будет неизбежным.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинской армии обрушился под натиском армии России. По его словам, это произошло на фоне усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.

Президент России Владимир Путин 27 октября рассказал, что армия России продвигается по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации. Глава государства добавил, что темпы наступления российских военных увеличиваются.