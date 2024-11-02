Симферополь, 2 ноября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. У западных стран имеется тайная схема для поставок дальнобойного оружия украинским формированиям. Об этом 2 ноября рассказал глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Staff Sgt. Marco Gomez/Global Look Press

«У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах — не более чем создание себе алиби», — привело его слова «РИА Новости».

По словам Константинова, дальнобойные западные ракеты уже в скором времени могут быть поставлены украинским войскам по частям, а затем киевский режим заявит о производстве и испытании этих ракет как собственных.

«А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам», — пояснил он, уточнив, что нынешние украинские власти — это беспринципные люди, будут наносить удары, где только смогут, и всем, что им для этого дадут.

Глава крымского парламента призвал не недооценивать этой угрозы, указав на необходимость пресекать такого рода попытки и уничтожать все возможности Киева для ударов по РФ на корню.

«Западу нравится играть вдолгую, изводить нас, изматывать. А что в ответ перемалывается инфраструктура Украины, что в этой борьбе исчезает её народ — это им неинтересно и неважно. Чтобы нам насолить, они готовы обречь на уничтожение эту страну. И не только эту. Лишь бы только нанести максимальный урон России», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 1 октября заявил об успешных лётных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. В конце августа он также говорил об успешном испытании первой якобы украинской баллистической ракеты.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 3 октября назвал такого рода заявления Зеленского прикрытием для поставок западного оружия украинским боевикам. Он уточнил, что за десятки лет украинские военные конструкторы не смогли придумать ничего нового и в лучшем случае занимались переделкой ракетных комплексов времён СССР.