Вашингтон, 1 ноября, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Судебный иск против телеканала CBS News подал кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп из-за интервью со своей соперницей от демократов Камалой Харрис,потребовав $10 млрд за попытку вмешательства в выборы. Об этом 31 октября сообщил телеканал Fox News.

ИА Регнум Харрис, Трамп

Иск подан в штате Техас после просьбы адвокатов Трампа к CBS News опубликовать полную расшифровку интервью с Харрис, поскольку она дала два ответа на вопрос о войне между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.

Телеканал отказался передавать юристам расшифровку, ссылаясь на Первую поправку американской конституции. CBS News настаивает, что интервью не подделано, а программа, на которой оно вышло, не вырезала и не скрывала ответы Харрис на спорные вопросы.

«Из-за действий CBS общественность не могла различить, какую Камалу она видела в интервью: кандидата или настоящую марионетку закулисного редактора», — поясняется в иске. Таким образом, по мнению команды Трампа, общественность ввели в заблуждение с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить пари на предмет того, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах в ноябре.

25 октября результаты опросов показали, что Харрис и Трампа поддерживают по 49% избирателей. Подавляющее большинство опрошенных (более 80%) выбрали, за кого будут голосовать, более месяца назад.