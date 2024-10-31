Висконсин, США, 31 октября, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проехал на мусоровозе по штату Висконсин после оскорбительных слов в адрес своих сторонников от действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом 30 октября сообщил британский таблоид Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Мусоровоз в качестве транспортного средства Трамп выбрал после того, как Байден назвал сторонников республиканца «мусором».

«Это заявление Байдена — настоящий позор», — так прокомментировал Трамп слова действующего президента США.

Политик ехал на пассажирском месте в светоотражающей жилетке, какую обычно надевают мусорщики и дорожные рабочие. На кузове мусоровоза красовалась надпись «Трамп».

«Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы (Харрис) и Джо Байдена», — заявил Трамп, выглянув из окна автомобиля. Видеозапись позднее опубликовал предвыборный штаб политика в соцсети Х.

Отмечается, что штат Висконсин является одним из семи так называемых «колеблющихся штатов», жители которых могут существенно повлиять на конечный результат выборов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президента США Байдена, назвавшего сторонников своего политического оппонента, бывшего американского лидера Дональда Трампа «мусором», пришлось оправдывать пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Как утверждает пресс-секретарь, Байден не имел в виду сторонников Трампа и не говорил о людях, поддерживающих другого кандидата в президенты.

30 октября Байден назвал «мусором» американцев, поддерживающих Трампа. Президент США таким образом отреагировал на слова комика Тони Хинчклиффа, который на митинге республиканца в Нью-Йорке неудачно пошутил, сравнив Пуэрто-Рико с «плавучим островом мусора».