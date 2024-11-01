Москва, 1 ноября, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Грузия стала более прагматичной страной, поскольку знает, чем закончился «майдан» для Украины. Об этом 1 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Александр Патрин/ТАСС

«Грузия знает, что такое «революция роз». Грузия понимает, что был «майдан», что он представлял из себя для Украины, чем это всё закончилось», — сказал он в интервью RT.

Медведев добавил, что Грузия стала гораздо более прагматичной страной и Россию это радует.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что в США разработали масштабную информационную кампанию по дискредитации правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Президент республики Саломе Зурабишвили, по этому плану, должна обвинить правительство в «деградации» процесса переговоров по вступлению Грузии в ЕС и «катастрофических последствиях» сближения с Россией. Планируется, что в стране произойдёт новая цветная революция, отмечала СВР.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Спустя три дня Генпрокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос. Однако она сообщила, что не явится и продолжит «делать свою работу как президент». Она также посоветовала прокуратуре «избегать политического урегулирования проблемы».