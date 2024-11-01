Медведев заявил, что Грузия понимает, чем для Украины закончился «майдан»
Москва, 1 ноября, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Грузия стала более прагматичной страной, поскольку знает, чем закончился «майдан» для Украины. Об этом 1 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Грузия знает, что такое «революция роз». Грузия понимает, что был «майдан», что он представлял из себя для Украины, чем это всё закончилось», — сказал он в интервью RT.
Медведев добавил, что Грузия стала гораздо более прагматичной страной и Россию это радует.
Как передавало ИА Регнум, 9 июля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что в США разработали масштабную информационную кампанию по дискредитации правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Президент республики Саломе Зурабишвили, по этому плану, должна обвинить правительство в «деградации» процесса переговоров по вступлению Грузии в ЕС и «катастрофических последствиях» сближения с Россией. Планируется, что в стране произойдёт новая цветная революция, отмечала СВР.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.
Зурабишвили 27 октября не признала результаты выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.
Спустя три дня Генпрокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос. Однако она сообщила, что не явится и продолжит «делать свою работу как президент». Она также посоветовала прокуратуре «избегать политического урегулирования проблемы».