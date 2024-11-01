Вашингтон, 1 ноября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. США передали Украине очередной пакет вооружений на сумму 425 млн долларов. Об этом говорится в заявлении, распространённом 1 ноября пресс-службой Пентагона.

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, бронетранспортёры Stryker, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Кроме того, документ предусматривает передачу Украине артиллерийских снарядов калибров 155 и 105 мм, боеприпасов для противотанковых систем TOW, средств для борьбы с БПЛА, боеприпасов класса воздух — земля, а также стрелкового оружия.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент США Джо Байден подписал документ о выделении Киеву военной помощи в размере 375 млн долларов. В Белом доме уточнили, что Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену «выделить оборонную продукцию» Украине и предоставить услуги Пентагона, включая «военную подготовку и обучение».

30 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина получила лишь 10% от всей помощи США, которая предназначалась ей в рамках принятого в 2024 году пакета. Также он отметил, что очень много сил и средств уходит на решение логистических вопросов и обеспечение работы государственных органов.

Также Зеленский заявил, что Запад неохотно выделяет Украине военную помощь, если не видит результатов на земле. По его словам, сложно брать большие объёмы оружия у партнёров и ожидать, что они будут «крепко поддерживать».

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.