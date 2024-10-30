Киев, 30 октября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Украина получила лишь 10% от всей помощи США, которая предназначалась ей в рамках принятого в 2024 году пакета. Об этом 30 октября сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум

«[Если Россия будет наступать,] мы должны рассчитывать на резервы, на специальные бригады, на технику. Но когда мы получаем только 10% от пакета помощи, который уже одобрили… Это не смешно», — посетовал Зеленский.

Также он отметил, что очень много сил и средств у украинских властей уходит на решение логистических вопросов и обеспечение работы государственных органов.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент США Джо Байден подписал документ о выделении Киеву военной помощи в размере 375 млн долларов. В Белом доме уточнили, что Байден в рамках предоставленной поддержки поручил госсекретарю Энтони Блинкену «выделить оборонную продукцию» Украине и предоставить услуги Пентагона, включая «военную подготовку и обучение».

В июле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о выделении Украине военной помощи в размере 200 млн долларов. В новый пакет вошли противоракеты, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и артиллерии, а также противотанковое оружие, включая ракеты Javelin.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.