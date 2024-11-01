Москва, 1 ноября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Аэропорты Московского региона работают штатно. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Аэропорты Московского региона на 15:25 МСК работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Представитель ведомства обратился к СМИ и общественности доверять официальным источникам информации.

Как ранее передавало ИА Регнум, 1 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и вылет самолётов. Отмечалось, что был введён план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотников.

31 октября временные ограничения на работу аэропортов вводились в Самаре и Саратове, а также в московском аэропорту Шереметьево.