Саратов, 31 октября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. В аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили 31 октября в пресс-службе воздушной гавани.

Егор Алеев/ТАСС

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — процитировал пресс-службу ТАСС.

Вылет двух рейсов из Саратова в Москву задерживается: один самолёт вылетит на 45 минут позже, второй задержали на 55 минут. Кроме того, на два часа задерживается вылет самолёта из Москвы в Саратов.

Как сообщало ИА Регнум, глава Саратовской области Роман Бусаргин утром 31 октября проинформировал об угрозе атаки беспилотников, поступившей от Министерства обороны России. Губернатор сообщил, что все службы приведены в полную готовность, и призвал жителей сохранять спокойствие.