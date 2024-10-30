Москва, 30 октября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Московский международный аэропорт Шереметьево утром 30 октября в течение 40 минут не принимал и не отправлял рейсы, сообщили в Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов с 04:37 до 05:20 мск. В этот период перенаправления самолётов на запасные аэродромы не было.

Как отметили в ведомстве, экипажи гражданских авиалайнеров, а также службы Шереметьево и авиадиспетчеры приняли все необходимые для обеспечения безопасности полётов меры.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 октября в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде вводились временные ограничения на вылеты и приём самолётов. За это время одно воздушное судно было перенаправлено на запасной аэродром Шереметьево. Вскоре ограничения были сняты и воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Росавиация 26 октября сообщила, что шесть вылетевших в Иран авиалайнеров вернулись в аэропорты вылета Домодедово, Внуково, а также в воздушные гавани в Минводах, Самаре и Новосибирске из-за запрета иранских властей на полёты. Запрет действовал в течение пяти часов.