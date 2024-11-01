Москва, 1 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом 1 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Уточняется, что причиной ввода плана «Ковёр» стала угроза атаки беспилотников.

Предварительно, движение БПЛА зафиксировали со стороны Калужской области.

Введение плана «Ковёр» означает закрытое небо. После введения в аэропорту плана «Ковёр» следующие к нему самолёты должны приземляться на ближайшем аэродроме.

Как передавало ИА Регнум, накануне временные ограничения на работу аэропортов вводились в Самаре и Саратове. В воздушной гавани последнего причиной стала угроза атаки БПЛА. Был задержан вылет двух рейсов в Москву. Кроме того, на два часа задержали вылет самолёта из Москвы в Саратов.

30 октября с 04:37 до 05:20 мск были введены временные ограничения в московском аэропорту Шереметьево. В этот период перенаправления самолётов на запасные аэродромы не было.