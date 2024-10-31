Самара, 31 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Временные ограничения введены на работу аэропорта Самары для обеспечения безопасности полётов. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Росавиации.

Руслан Шамуков/ТАСС

«С 13:30 мск, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 31 октября временные ограничения вводились в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, был задержан вылет двух рейсов в Москву. Кроме того, на два часа задержали вылет самолёта из Москвы в Саратов.

30 октября с 04:37 до 05:20 мск были введены временные ограничения в московском аэропорту Шереметьево. В этот период перенаправления самолётов на запасные аэродромы не было.