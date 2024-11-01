Киев, 1 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется сыскать в государствах Северной Европы поддержку для дальнейшего отказа от мирного плана кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в случае его победы. Об этом 1 ноября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

Парламентарий напомнил, что Зеленский после выборов должен посетить США для переговоров с новым главой государства. Для этого необходимо заранее знать позицию будущего президента и в соответствии с ней выстраивать дальнейшие шаги.

«Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. — Прим. ред.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет», — написал депутат в Telegram-канале.

По мнению Дубинского, два политика не представляют своего будущего после окончания вооружённого конфликта и стремятся бесконечно продлевать его.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 31 октября, Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет заставить Киев уступить территории России ради завершения конфликта. При этом политик не исключил, что возможный новый президент США захочет сократить объёмы военной помощи Украине и тогда её поражение будет неизбежным.

Трамп в июне пообещал, что в случае победы на выборах добьётся завершения конфликта на Украине ещё до инаугурации, которая должна пройти в январе 2025 года. При этом он не раскрыл подробности своего плана.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс в сентябре заявил, что план урегулирования конфликта на Украине предусматривает создание демилитаризированной зоны. Киев также должен будет предоставить Москве гарантии, что страна не присоединится к НАТО и другим военным объединениям.

Президент России Владимир Путин в октябре заявил о готовности РФ к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине, но исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. Никаких «разменов» не будет, добавил глава государства.