Вашингтон, 13 сентября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. План кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны и предоставление Киеву нейтрального статуса. Об этом 12 сентября заявил кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

«Вероятно, это будет выглядеть так: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной <…>. Украина сохраняет свою независимость и суверенитет. Россия получает от неё гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим подобным союзам», — пояснил Вэнс в интервью экс-спецназовцу ВМС США Шону Райану на YouTube-канале Shawn Ryan Show.

При этом Германия и ряд других стран должны будут частично профинансировать восстановление Украины, добавил напарник Трампа по предвыборной гонке.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября Дональд Трамп на теледебатах в Филадельфии с соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис пообещал, что в случае победы в гонке закончит конфликт на Украине, а также проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам Трампа, ситуация становится только хуже, и это может привести к третьей мировой войне, а действующая американская власть не пытается остановить эскалацию.

У кандидата в президента США Трампа вряд ли есть «волшебная палочка» для решения конфликта на Украине в течение суток, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он предположил, что в случае, если следующий избранный лидер США во время инаугурации заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает поддержку киевского режима, останавливает все программы военной помощи и призывает стороны сесть за стол переговоров, то к утру в Киеве что-то «изменится в мозгах».