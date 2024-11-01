Будапешт, 1 ноября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал 1 ноября, что меры его личной безопасности были усилены после покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua

«Иногда требуется немного повысить уровень безопасности. Например, когда произошло покушение на Фицо в Словакии, тогда пришлось повысить уровень безопасности, сейчас он уже немного снизился», — рассказал Орбан австрийскому порталу Auf1.

Также он обвинил левых политиков и медиа в «разжигании ненависти» в отношении отдельных лиц.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября Фицо рассказал об очередной попытке покушения на его жизнь. По словам премьера, в начале месяца на общественном мероприятии к 80-летию Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии, которое прошло на востоке республики, при прохождении через рамку металлоискателя задержали вооружённого мужчину. Задержанный заявлял, что ненавидит Фицо из-за его позиции по украинскому конфликту.

15 мая на Фицо было совершено покушение во время его встречи с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший пять раз выстрелил в главу словацкого правительства, после чего его задержали. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, который признал свою вину.

Словацкое радио 15 октября сообщило, что четверых высокопоставленных полицейских республики уволили после покушения на Фицо. Уволенных признали ответственными за недостаточную подготовку охранников главы правительства Словакии.