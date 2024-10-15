Братислава, 16 октября, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Четверых высокопоставленных полицейских уволили в Словакии после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом 15 октября сообщило Словацкое радио со ссылкой на главу МВД республики Матуша Шутай-Эштока.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Уточняется, что с занимаемых постов уволены директора двух департаментов управления охраны государственных деятелей и дипмиссий. Их признали ответственными за недостаточную подготовку охранников премьер-министра.

До этого в отставку отправили заместителя начальника полицейского управления Тренчинского края и начальника районного управления полиции города Гандлова, в котором произошло покушение на Фицо. Гандлова расположен в Тренчинском крае в западной части Словакии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру страны Роберту Фицо. Отправитель письма неизвестен, полиция занимается расследованием инцидента.

15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, его задержали. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.